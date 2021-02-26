Коронавирус 26 февраля в Украине обновили зоны карантина - найди на карте свою область

2021-02-26 14:48

В последний день рабочей недели, 26 февраля, МОЗ Украины обновил карту с карантинными зонами. Согласно обновленным данным, в "красную" зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Восемь регионов оказались в "оранжевой" зоне: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

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Остальные регионы остаются "желтыми" - Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

На данный момент показатель госпитализаций превышен в пяти областях - Ивано-Франковской (138 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (93,1), Черновицкой (86,1), Закарпатской (82,9) и Житомирской (62,8) областях.

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