Коронавирус В Украине разрешили внеочередную вакцинацию: кому и в каком случае сделают прививку

2021-03-01 22:00

В понедельник, 1 марта, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в Дорожную карту по проведению вакцинации против COVID-19, которые позволяют использовать возможные остатки вакцин для внеочередных прививок публичных лиц и общественных деятелей с целью популяризации иммунизации против коронавирусной болезни.

Соотвествующий приказ главы Минздрава Максима Степанова опубликован на сайте водомства.

В Минздраве напомнили, что вакцина Covishield / AstraZeneca поставляется в Украину в флаконах, каждый из которых содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение шести часов, повторное замораживание препарата и его использование по истечению этого времени запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины ранее предписывалось утилизировать, то есть просто выбрасывать.

Согласно опубликованному приказу, с целью снижения рисков недоиспользования вакцины уже открытых флаконов рекомендуется вакцинировать общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин в таких случаях:

если зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку;

если обнаружено противопоказания к вакцинации в тех, которые пришли на прививки;

если количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования (10 доз с одного флакона) всех открытых флаконов с вакциной.

Напомним, что согласно Дорожной карты по проведению вакцинации от COVID-19 в Украине, иммунизация будет проходить в пять этапов. На первом этапе делают прививки медицинским работникам ковидних больниц, бригадам экстренной помощи, сотрудникам лабораторий, тестирующих на COVID-19, а также жителям и персоналу домов престарелых и военным на фронте.

На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

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