Коронавирус Шесть основных противопоказаний к вакцинации от коронавируса

2021-03-02 14:10

Существует шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Среди них – тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и беременность.

Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко перечислил их на своей странице в Facebook. Медик назвал это одним из частых вопросов от пациентов.

Противопоказания к вакцинации от COVID-19 :

  • гиперчувствительность к любому компоненту вакцины
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания
  • обострение хронических заболеваний. (Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления)
  • беременность и период грудного вскармливания
  • возраст до 18 лет

"При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни", – отметил Рыженко.

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