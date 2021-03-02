Шесть основных противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Существует шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Среди них – тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и беременность.
Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко перечислил их на своей странице в Facebook. Медик назвал это одним из частых вопросов от пациентов.
Противопоказания к вакцинации от COVID-19 :
"При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни", – отметил Рыженко.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире