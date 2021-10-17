Коронавирус В Минздраве рассказали, как быть учителям с противопоказаниями к вакцинации

2021-10-17 13:30

Справки о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможной вакцинацию от COVID-19, учителям будет выдавать семейный врач.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – это 3-4% всего. Это сформировано, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться.

По его словам, предоставление справок о наличии противопоказаний будет под строгим контролем.

«Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории болезни, которая ведется в электронном виде.

Напомним, в список обязательных к вакцинации профессий также могут попасть социальные работники и почтальоны. При втором пересмотре в список также внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений.

Также Ляшко заявил, что в Украине вероятнее всего будет запущено бустерное (дополнительное) вакцинирование от коронавирусной болезни.

Ранее правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Тех педагогов и чиновников, которые отказались от вакцинации, отстранят от работы без сохранения зарплаты.