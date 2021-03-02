Экономика Из-за цены на нефть назрели серьезные противоречия между Саудовской Аравией и РФ

2021-03-02 15:46

На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть серьезные противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая РФ, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен.

Инвесторы ожидают новых решений ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля, сообщает Интерфакс. На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн б/с, или примерно 7% от доковидного объема. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

Сегодня мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне укрепления доллара США и под давлением неопределенности вокруг заседания ОПЕК+.

Согласно данным торгов 2 марта, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,88 (1,38%) – до $62,81 за баррель. В понедельник этот сорт нефти подешевел на $0,73 (1,1%) – до $63,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,83 (1,37%) – до $59,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $0,86 (1,4%) – до $60,64 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,00 в пользу Brent.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник повышается на 0,2%. Укрепление доллара приводит к росту стоимости нефти для покупателей, использующих другие валюты.

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