Коронавирус В Украине стремительно растет смертность от COVID-19: обнародованы тревожные цифры

2021-03-02 22:00

88 процентов пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Украине, умерли.

Как сообщили в Национальной академии наук, из 8446 таких пациентов скончались 7479 человек.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составляет примерно 15%, а летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%.

По данным ученых, только за последнюю неделю с 23 февраля по 1 марта в Украине почти во всех регионах выросло количество летальных случаев от осложнений вируса.

"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост, согласно официальной статистике, резко ускорился. Рост смертности в официальной статистике не связан с задержками опубликования данных", – говорится в сообщении.

Рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, за исключением Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

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