Коронавирус В Украине стремительно растет смертность от COVID-19: обнародованы тревожные цифры

2021-03-02 22:00

 

88 процентов пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Украине, умерли.

Как сообщили в Национальной академии наук, из 8446 таких пациентов скончались 7479 человек.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составляет примерно 15%, а летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%.

По данным ученых, только за последнюю неделю с 23 февраля по 1 марта в Украине почти во всех регионах выросло количество летальных случаев от осложнений вируса.

"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост, согласно официальной статистике, резко ускорился. Рост смертности в официальной статистике не связан с задержками опубликования данных", – говорится в сообщении.

Рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, за исключением Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Разрыв в зарплатах сократился: сколько зарабатывают мужчины и женщины в Украине

2021-03-02 19:30

Зеленский рассказал, почему вакцинировался от коронавируса, несмотря на перенесенный Covid-19

2021-03-02 18:00

Украинцы получат свободный доступ к вакцине от коронавируса до ноября, - глава МОЗ Степанов

2021-03-02 12:41

В Украине открылась запись в очередь на вакцинацию от Covid-19 - как и где зарегистрироваться

2021-03-02 08:11

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине стремительно растет смертность от COVID-19: обнародованы тревожные цифры

2021-03-02 22:00

УЗ приостанавливает высадку/посадку пассажиров еще в двух областях

2021-03-02 21:30

Вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность для лиц старше 70 лет

2021-03-02 20:30

Зеленский рассказал, почему вакцинировался от коронавируса, несмотря на перенесенный Covid-19

2021-03-02 18:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине стремительно растет смертность от COVID-19: обнародованы тревожные цифры 2021-03-02 22:00
УЗ приостанавливает высадку/посадку пассажиров еще в двух областях 2021-03-02 21:30
Вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность для лиц старше 70 лет 2021-03-02 20:30
Зеленский рассказал, почему вакцинировался от коронавируса, несмотря на перенесенный Covid-19 2021-03-02 18:00