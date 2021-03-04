Спорт Горячий полуфинал Кубка Испании: Проигравшая в первом матче Барселона разгромила Севилью

2021-03-04 09:11

В рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании Барселона обыграла Севилью. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме - 3:0.

Напомним, первый поединок между этими командами завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Хулена Лопетеги, поэтому для выхода в финал каталонцам нужно было забивать как минимум два мяча и при этом не пропустить.

И Барселона с этой задачей справилась. Каталонцы вышли вперед уже на 12-й минуте. Автором забитого гола стал Усман Дембеле. На 72-й минуте Севилья могла сравнять счет, но Лукас Окампос не сумел реализовать пенальти.

В самом конце встречи Жерар Пике забил второй гол, который перевел матч в дополнительное время. В овертайме решающий гол забил Мартин Брейтуэйт.

По сумме двух матчей каталонцы пробились в финал турнира, где встретятся с победителем пары Леванте - Атлетик.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Барселона — Севилья 3:0 (первый матч 0:2)

Голы: Дембеле, 12, Пике, 90+4, Брайтвейт, 95.

На 73-й минуте Лукас Окампос (Севилья) не забил пенальти (вратарь).

Барселона: тер Штеген — Мингеса (Фирпо, 78), Пике, Ленгле — Дест (Гризманн, 62), Ф. де Йонг, Бускетс (Мориба, 78), Альба — Дембеле (Тринкан, 89), Месси, Педри (Брайтвейт, 89).

Севилья: Вацлик — Видаль (Навас, 54), Кунде, Карлос, Акунья (Рекик, 54) — Хордан (Эль Хаддади, 106), Фернандо, Торрес (Окампос, 61) — Сусо (А. Гомес. 79), Л. де Йонг (Ракитич, 54), Эн-Несири.

Предупреждения: Мингеса, Месси — Фернандо, Хордан, Кунде, Эн-Несири

На 90+2-й минуте был удален Режес Фернандо (Севилья) (второе предупреждение).

На 104-й минуте был удален Люк де Йонг (Севилья) (неспортивное поведение, не на поле).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире