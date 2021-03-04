Политика Зеленский ветировал закон про обилчителей коррупционных деяний чиновников

2021-03-04 12:43

Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

По словам президента, в документе не прописан механизм защиты данных обличителей, а государство должно защищать борцов с коррупцией. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В частности, замечания главы государства по закону касаются функционирования Единого портала сообщений обличителей – базы данных, в которую будут вносить после сообщения обличителями информацию о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о лицах, имеющих статус обличителей, в частности их персональные данные.

По его данным, в документе не определен порядок защиты данных обличителей, а также случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться к ним доступ. Тогда как закон лишь определяет, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, и то, что владельцем и ответственным за его администрирование является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах", – заявил Зеленский.

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