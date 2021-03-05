Коронавирус В Китае и Африке начали массово подделывать вакцины от коронавируса, - Интерпол

2021-03-05 09:11

В Китае и Южной Африке преступники массово подделывали вакцину от коронавируса. Интерпол изъял более трех тысяч доз фальшивых препаратов.

Полиция обнаружила большое количество поддельных защитных масок. Арестованы около 80 подозреваемых, сообщает пресс-служба Интерпола.

Известно, что на подделке вакцины от COVID-19 поймали граждан Китая и Замибии. Группа злоумышленников торговала некачественными препаратами. Расследование по данному факту продолжается.

В Интерполе подчеркнули, что преступники по всему миру и дальше будут нацелены на изготовление и распространение препаратов от коронавируса.

"Хотя мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга, когда речь идет о преступлениях, связанных с вакциной COVID-19", – сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

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