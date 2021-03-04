Политика Литва отказалась выдавать Беларуси оппозиционера Светлану Тихановскую

2021-03-04 12:16

Литва не будет выдавать оппозиционера Светлану Тихановскую Беларуси. Любые подобные запросы белорусской стороны имеют “ритуальный характер”.

“Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, которые подвергаются политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим”, – заявил в интервью DW замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

Отказ выдать оппозиционера вряд ли еще больше ухудшит отношения Вильнюса и Минска, поскольку в октябре 2020 года Литву в Беларуси представляет не посол, а временный поверенный.

Ранее в Беларуси представили документы на экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской, которая была вынуждена покинуть территорию Беларуси в августе 2020 года.

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