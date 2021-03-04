Коронавирус В Украине более 100 побочных эффектов после прививки. Один человек попал в больницу

2021-03-04 18:30

В Украине первую прививку коронавируса получили почти 10 тысяч человек. Однако зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.

Об этом сообщил главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

При этом он отметил, что общее количество побочных эффектов в Украине составляет один процент от всех вакцинированных.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - заявил Радуцкий.

Он также добавил, что вакцина от коронавируса является безопасной.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели в Украине должны выйти на показатель в 10 тысяч привитых людей в сутки.

Кроме того, записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.

Добавим, что Степанов отметил, что Украина готова к третьей волне COVID.

"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - отметил министр.

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