Коронавирус Локдаун-3: когда и при каких показателях Украина снова уйдет на карантин

2021-03-04 21:30

Премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 4 марта, заявил, что в Украину пришла третья волна коронавируса. Если большая часть областей войдут в красную зону, в стране введут новый строгий локдаун. Пока что “красных” регионов только три, впрочем почти до десятка областей показывают не самую оптимистичную статистику по уровню заболеваемости. Известно, что в этот день в Украине зафиксировали новый рекорд госпитализаций - это 3271 пациент за сутки. Vesti.ua рассказывают, как обстоят дела в “красных” и “оранжевых” областях, могут ли у нас ввести всеукраинский локдаун и что будет с экономикой.

Статистика все хуже

На момент введения адаптивного карантина 24 февраля почти все области Украины попали в базовую желтую зону или оранжевую. Жесткие ограничения были только в Ивано-Франковской области. На следующий день - 25 февраля - впервые за месяц число зараженных превысило 8 тысяч. Эксперты прогнозировали, что в ближайшем будущем к Ивано-Франковску могут присоединиться Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Житомирская и Николаевская области.

В четверг Минздрав представил обновленные перечни областей по заболеваемости. В “красной” зоне сейчас Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области уже оказались в красной зоне карантина, постепенно усложняется ситуация и в Киеве, который пока остается в желтой зоне. Главсанврач Виктор Ляшко заявил, что не исключает введение ограничений еще в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Тернопольской областях. По словам премьера Дениса Шмыгаля, для полноценного локдауна большинство областей должны находиться в “красной зоне” - то есть, высокий уровень заражение должен быть в 12 областях. Сейчас уже десять областей показывает тревожную статистику, поэтому предпосылки для введения локдауна действительно есть.

Главный санврач Ивано-Франковской области Руслан Савчук 26 февраля предположил, что вспышка коронавируса в регионе может быть связана с новым штаммом коронавируса. Он обратил внимание на то, что продолжительность стационарного лечения пациентов, особенно с тяжелыми формами коронавируса, удвоилось - в четверг, 4 марта, стало известно, что у двух больных из Ивано-Франковска обнаружили британский штамм. Вероятно, власти боятся, что не смогут контролировать вспышки нового штамма - пока неизвестно, способна ли индийская вакцина противостоять британской мутации вируса, однако на штамм из ЮАР она все же влияет хуже.

Когда могут ввести новый локдаун и каким он может быть

Если брать во внимание опыт предыдущих локдаунов в Украине, со стороны властей было бы логично вести локдаун во время праздников - православную Пасху в этом году празднуют 2 мая, католическую - 4 апреля. В этом случае могут поступить по примеру карантина после новогодних праздников. Если третья волна коронавируса не будет распространяться по Украине быстро, то ближайшие ограничения стоит ожидать именно в эти дни.

Впрочем, учитывая то, что новый штамм, который обнаружили в Ивано-Франковске, считается наиболее заразным, строгий карантин может начаться намного раньше и держаться не одну неделю. Как и во время предыдущего локдауна, об ограничениях объявят как минимум за неделю до введения карантина, поэтому объявления локдауна в ближайшие праздничные дни, то есть, 8 марта, не стоит.

Что известно про новый штамм

Эксперты и ранее говорили, что болеть коронавирусом украинцы стали иначе. По словам инфекциониста Ольги Голубовской, в Украине уже давно появился новый штамм возбудителя, однако врачи пока не могут сказать точно, какой именно это штамм. Новая волна заболеваемости, говорит она, несет большое количество тяжелых больных, что существенно увеличило нагрузку на лечебные учреждения. Поэтому для врачей и медсистемы в целом лучше было бы, если если в стране ввели строгие ограничения. А вот экономисты уверены, что полного локдауна в стране не будет - если серьезный карантин все же введут, экономика будет еще очень долго оправляться.

“Я почти уверен, что полного локдауна не будет. Они, я думаю, все-таки воздержатся, начали ведь уже вакцинацию.Там где обострения - да, там будут строгие ограничения”, - рассказывает Vesti.ua экономист Борис Кушнирук.

В Сети также все большей популярности набирает конспирологическая теория о том, что заявление о локдауне было сделано, чтобы якобы мотивировать украинцев вакцинироваться. Ведь и сам Шмыгаль в своем обращении недавно поступившую в страну вакцину назвал единым спасением. Впрочем, эксперты говорят, что Кабмин вряд ли пошел бы на такой шаг - самой вакцины недостаточно для того, чтобы начать полномасштабную кампанию.

Удар по экономике и рейтингам

Сам Шмыгаль заявлял журналистам, что в случае новых серьезных вспышек, правительство будет вынуждено вводить локдаун, несмотря на истощение бизнеса и общества санитарными ограничениями. Экономика, говорят эксперты, выдержит новый карантин, даже если он будет строгим, однако выход из кризиса из-за этого может затянуться надолго.

“Экономика-то выдержит, но потом ее восстановление будет происходить еще труднее. Сейчас возможности для восстановления пока что есть, они связаны с тем, что растут цены на сырьевую продукцию на внешних рынках. То есть на наш сырьевой экспорт - это металлургическая продукция и аграрная продукция… Понятно, что вновь пострадает сфера обслуживания, им будет объективно трудно”, - говорит Кушнирук.

По его словам, государство “сомнительно” помогало бизнесу во время строгого карантина. “Те программы, которые они пытаются идеализировать относительно помощи бизнесу - они неправильные”, - говорит эксперт. Поэтому, очевидно, что во время возможного локдауна представителям сферы обслуживания, чтобы выжить придется обходить запреты и, например, работать подпольно.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире