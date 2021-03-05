Мир В YouTube решили разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа

2021-03-05 13:44

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки сообщила, что собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", – сказала Войчицки.

При этом она отказалась назвать точные сроки разблокировки аккаунта Трампа, потому что "сейчас совершенно ясно, что все еще существует повышенный риск насилия".

Напомним, вчера палата представителей конгресса США отменила заседание из-за предупреждения службы безопасности о сговоре с целью атаки на Капитолий.

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