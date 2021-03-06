Спорт Андрей Шевченко назвал кандидатов в состав сборной Украины на три первых матча отбора к чемпионату митра 2022

2021-03-06 11:30

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил расширенный список футболистов, которые примут участие в мартовских матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Главный тренер сборной сообщил, что в реестр вошли 33 футболиста. Состав Сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

В конце марта сборная Украины сыграет сразу три матча отборочного цикла Кубка мира 2022.

24 марта соперником подопечных Андрея Шевченко в гостях станут действующие чемпионы мира французы, 28 марта на своем поле команда Украины сыграет с финнами и 31 марта с казахами.

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