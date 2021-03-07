Экономика Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

2021-03-07 13:00

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Об этом рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,93 до 27,76 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,97/27,98 до 27,75/27,77 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,83/28,01 до 27,63/27,83 (-0,7%/-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Как сообщало РБК-Украна, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует приток иностранного капитала в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2021 году. Однако он будет меньше, чем в 2019 году, когда это привело к резкому укреплению гривны.

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