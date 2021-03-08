Коронавирус К концу месяца Беларусь намерена начать выпуск российской вакцины от коронавируса

2021-03-08 13:45

Беларусь планирует запустить промышленное производство российской вакцины от коронавируса “Спутник V” 30-31 марта.

Пробная партия вакцины уже проходит экспертизу в РФ, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Чередниченко.

“26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину”, – поделился Дмитрий Чередниченко.

Планируется выпускать 500 тысяч доз в месяц. По словам чиновника, сейчас самое главное – насытить свой внутренний рынок, но если появится возможность для экспорта вакцины, то поставки будут осуществляться.

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