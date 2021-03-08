Коронавирус Карантин резко ужесточили, кого коснутся новые правила и что под запретом: "Будут работать только..."

2021-03-08 16:30

 

Карантинное зонирование в Украине пересмотрели, в ряде регионов с 8 марта усилили ограничения

Об этом сообщает Минздрав.

За неделю количество «оранжевых» областей увеличилось с семи до девяти. Сюда попали Киевская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая. Также «оранжевый» уровень карантина ввели в Киеве.

В «красной» зоне карантина теперь находятся четыре области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. По данным Минздрава, на Закарпатье превышает норму уровень госпитализации.

В «красной» зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Будут работать только банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

 Отметим, по состоянию на 8 марта за минувшие сутки в Украине выявлены 5 572 новых случая коронавирусной болезни. Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки от COVID-19 умерли 106 человек, выздоровели 1 734 человека, госпитализированы - 2 136 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях", - рассказал Степанов.

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