Коронавирус Названы лучшие страны для отдыха в 2021 году для вакцинировавшихся

2021-03-08 19:00

 

Некоторые страны Европейского Союза уже признают паспорт вакцины, поэтому появился список лучших направлений для путешественников.

Тбилиси был признан самым безопасным местом назначения, и ему удалось остаться среди городов, которые меньше всего пострадали от коронавируса. На данный момент страна открыта для вакцинированных туристов без карантина и дополнительных требований. Об этом пишет Europeanbestdestinations.

Острова Мадейра (Португалия) считаются одним из самых безопасных мест в Европе. На руках нужно только иметь негативный ПЦР-тест.

Азорские острова идеально подойдут для людей, которые любят природу и хотят насладиться ею сполна.

Крит (Греция) – место, которое расскажет каждому посетителю свою историю и познакомит с культурой.

Кефалония является одним из самых красивых греческих островов. Здесь есть километровые пляжи, огромный выбор ресторанов, кафе и частного жилья.

Исландия была первой европейской страной, которая ввела в действие сертификат о вакцинации. Жителям выдается соответствующая справка после того, как они получили две дозы вакцины.

Афины точно не дадут своим путешественникам скучать, ведь здесь есть уникальная культура, много общения и колоритные гуляния.

Остров Родос. Греция открыта для туристов, которые были вакцинированы и имеют сертификат о вакцинации. Гости автоматически освобождаются от карантина и тестов на коронавирус.

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