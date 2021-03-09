Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина

Кабинет министров Украины расширил перечень ограничений в "красной" зоне карантина. Правительство решило запретить работу общественного транспорта.
Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус Инфо".
Правительство запретило регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров в "красной" зоне карантина.
Сейчас в "красной" зоне карантина территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Под ограничения не попадают:
Кроме новых ограничений, в "красной" зоне карантина также запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и рынков. Также правительство запретило в "красных" регионах проведение массовых мероприятий и посещение учебных заведений.
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