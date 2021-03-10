Политика МИД Украины ответил на требование Израиля по стадиону Шухевича в Тернополе

2021-03-10 13:02

Вопрос национальной памяти украинского народа - один из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссиями об исторических личностях пусть занимаются историки.

На требование посла Израиля отменить переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича ответил спикер МИД Украины Олег Николенко в среду, 10 марта.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместо этого дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - написал Николенко в Twitter.

Ранее Израиль осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича. Посол Израиля обратился к МИД Украины, горсовету Тернополя и ОП с требованием немедленно отменить решение о переименовании.

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Глава МИД Германии предложил Байдену совместную политику противостояния РФ и Китаю 2021-03-10 10:03
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Посол Израиля потребовал немедленно отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича 2021-03-09 18:40