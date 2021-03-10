Экономика За месяц Украины выплатила МВФ 213 миллионов долларов процентов по кредиту

2021-03-10 14:23

Украина выплатила МВФ в феврале 213 млн долларов, сообщают Українські Новини со ссылкой на Нацбанк.

"В феврале правительство и Национальный банк выплатили 213,1 млн долларов (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда (МВФ) - возвращение тела и процентов. Commitment fee в этот период не выплачивалась", - сообщили в НБУ.

Стоимость заимствований от МВФ для Украины в прошлом году составляла 2,63% годовых (средняя ставка и комиссия). Это значительно ниже стоимости привлечений на внешних рынках.

Напомним, после визита миссии МВФ в Украину зимой условий по выделению очередного транша стало больше.