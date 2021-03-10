В Украине начнут выдавать справки о вакцинации от COVID-19, но есть важное условие

Международное свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 для пересечения границы украинцы будут получать бесплатно.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.
По его словам, в том случае, если такой документ понадобится для пресечения границы с какой-либо страной, его будут выдавать бесплатно после двукратного введения вакцины.
"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - объяснил Ляшко.