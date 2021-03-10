Коронавирус Когда для украинцев откроют границы Евросоюза: три сценария

2021-03-10 22:00

 

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина спрогнозировала три сценария открытия границ для украинцев в ЕС на период отпусков.

По первому из озвученных сценариев, в случае продолжения жестких локдаунов по всему миру украинцы будут ограничены в выборе стран для путешествий на летний отдых. На данный момент Государственная авиационная служба утвердила перечень "открытых" стран, среди которых те, что пользуются популярностью у украинских туристов - Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и др.

По второму сценарию, открытию стран ЕС может поспособствовать снижение уровня заболеваемости в Украине. Динамика заболеваемости, которая наблюдается сейчас в Европе и в Украине, дает надежду на то, что к концу весны украинцы будут иметь более широкий доступ за границу, чем сейчас.

Третий сценарий предполагает доступ в определенные страны после прививки вакциной от коранавируса. К летнему сезону дефицита в доступе к вакцине должно стать поменьше и это упростит поездки украинцев за границу.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам пообещали еще трижды повысить пенсии до конца года

2021-03-10 19:40

В мае Греция планирует открыть границу для привитых от коронавируса украинцев

2021-03-09 20:00

"Укрпошта" начала принимать e-документы в "Дії" для получения посылок

2021-03-09 19:40

Зеленский выступил за ускорение вакцинации украинцев вместо ввода локдауна

2021-03-09 16:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Когда для украинцев откроют границы Евросоюза: три сценария

2021-03-10 22:00

Украинцы болеют коронавирусом по второму и третьему разу: кто в зоне риска и как спастись

2021-03-10 20:40

В Украине начнут выдавать справки о вакцинации от COVID-19, но есть важное условие

2021-03-10 19:23

За сутки количество новых случаев COVID-19 почти удвоилось

2021-03-10 10:22
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Когда для украинцев откроют границы Евросоюза: три сценария 2021-03-10 22:00
Украинцы болеют коронавирусом по второму и третьему разу: кто в зоне риска и как спастись 2021-03-10 20:40
В Украине начнут выдавать справки о вакцинации от COVID-19, но есть важное условие 2021-03-10 19:23
За сутки количество новых случаев COVID-19 почти удвоилось 2021-03-10 10:22