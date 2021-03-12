Коронавирус Какую защиту обеспечивают первые дозы вакцин AstraZeneca и Pfizer

2021-03-12 08:26

Власти Финляндии отменили возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca и решили, что этим препаратом можно вакцинировать граждан старше 70 лет, пишет Yle.

Для решения данного вопроса чиновники обращались к экспертам, которые и приняли соответствующее решение, опираясь на исследования в Шотландии и Великобритании. Согласно им, первая доза AstraZeneca обеспечивает людей в возрасте такой же защитой, как и вакцина Pfizer.

"Поэтому больше нет оснований для сохранения верхнего возрастного лимита", - пояснил руководитель экспертной группы Института здоровья (THL) Вилле Пелтола.

В Финляндии с начала пандемии выявлено 63 889 случаев коронавируса.