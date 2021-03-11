Мир Бегите от него без оглядки: 5 признаков токсичного человека, которого нельзя пускать в свою жизнь

2021-03-11 17:20

Существует несколько явных признаков нехорошего человека, который будет портить вам жизнь

5 признаков нехорошего человека опубликовал портал "thebestvideo".

Ваши желания и интересы для этого человека всегдя будут на втором, а то и на третьим или четвертом месте. Такому человеку постоянно нужно уступать, покоряться, замалчивать собственное мнение;

От вас постоянно ждут жертвенности - это может проявляться в запретах общаться с другими людьми, даже с родителями, человек может запрещать вам заниматься своими делами, хобби, работой, которая приносит удовольствие;