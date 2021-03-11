Мир Польша обвинила российского консула в заражении поляков COVID-19

2021-03-11 19:00

 

Российский консул Игорь Ощепков, изгнанный в феврале из Польши, после получения позитивного теста на COVID-19 участвовал в массовых мероприятиях и мог заразить много поляков.

Об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает RMF24. Известно, что генеральный консул России в Познани и его дочь получили положительный тест на коронавирус 21 января. Тем не менее, он не ушел на самоизоляцию.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболевания. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – сказал Жарин.

В частности, Ощепкова видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января в Познани. Поведение российского дипломата в Польше назвали опасным и безответственным.

Напомним, что Ощепков был признан персоной нон грата в Польше 8 февраля в ответ на высылку Россией ряда дипломатов ЕС и покинул территорию страны 20 февраля.

С начала пандемии коронавируса в Польше заразились 1,8 млн человек, скончались от болезни почти 46 тысяч поляков, при этом выздоровели более 1,5 млн. За минувшие сутки, 10 марта, в Польше обнаружили 17 260 новых больных COVID-19.

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