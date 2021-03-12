Экономика В МВФ озвучили условия для предоставления Киеву нового кредита

2021-03-12 18:32

Важнейшим принципом для экономической и финансовой стабильности Украины является независимость Национального банка и антикоррупционных учреждений, в том числе и для продолжения сотрудничества Киева с МВФ. 

"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим", - заявил директор пресофиса МВФ Джерри Райс, передает Укринформ.

В МВФ подчеркнули, что рассматривают обеспечение независимости центробанков как "ключ к макроэкономической стабильности, доверию инвесторов, финансовой стабильности, защиты финансовой системы" и т.п.

"Итак, опять же, это вопрос является жизненно важным для нас", - добавил Райс, отметив, что для Фонда таким же существенным фактором является "сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов".

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Экономика

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