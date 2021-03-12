Коронавирус Американская вакцина Novavax оказалась эффективной на 96,4% - стадии сертификации всех препаратов от COVID-19

2021-03-12 10:03

Вакцина от коронавируса американской компании Novavax оказалась эффективной на 96,4% против исходного штамма, а против британского - на 86,3%, сообщает Reuters.

В исследовании, которое было проведено в Британии, приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, старше 65 лет были 27% из них.

Вакцина показала 100% эффективность в предотвращении серьезного течения заболевания и смерти.

Тем временем Украина уже договорилась о поставках вакцины Novavax.

Напомним, ранее СМИ обнародовали сенсационные данные о стадиях испытаний и сертификации вакцин от короанвируса.

 

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