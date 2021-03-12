Спорт Луческу заявил, что Динамо проиграло на своем поле из-за невнимательности и отсутствия опыта

2021-03-12 10:22

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, комментируя поражение от "Вильярреала" на своем поле (0:2), заявил, что голы после стандартных положений были забиты из-за невнимательности и отсутствия опыта его подопечных.

По словам наставника "киевлян", молодые защитники "Динамо" допустили ошибки, а быстрые и техничные соперники этим воспользовались.

"Опытные игроки застают нас врасплох. При первом голе мы потеряли игроков. Бущан среагировал на первый удар, но защитники должны были сыграть на подборе. При втором Бущан должен был выйти на подачу. У "Вильярреала" 4-5 игроков очень сильны на втором этаже на стандартах", – заявил наставник в интервью телеканалу "Футбол".

Стоит также отметить, что Луческу отметил существенную разницу между командами

"Встретили сильную команду с большим международным опытом из сильного чемпионата. "Вильярреал" просто был сильнее. Они каждый год удачно играют в еврокубках и используют свои шансы. Если бы Цыганков забил в начале матча, игра сложилась бы иначе. Всегда есть мелкие детали. Испанцы победили заслуженно, но счет мог быть и 1:2", – подытожил Луческу.