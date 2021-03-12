Коронавирус В Минздраве рассказали о внедрении международных свидетельств о COVID-вакцинации

2021-03-12 17:29

Как заявил в эфире телеканала "Украина 24" главный санитарный врач Виктор Ляшко, сейчас показатель госпитализированных больных COVID-19 превышен в девяти регионах.

В "красной" зоне находятся Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области. Там в больницах уже не хватает мест, отметил Ляшко.

Медик уверяет, что государство пока не рассматривает внедрение международных свидетельств о проведении иммунизации от коронавируса.

"В мире вакцинировали 0,8% всего населения, поэтому делать привилегии для вакцинированных при пересечении границ или посещении любых заведений – это преждевременная акция. Сегодня нет равного доступа одновременно для всех желающих сделать прививку. Поэтому мы должны понимать – вакцина это прежде всего сегодня защита групп риска и предотвращение негативных последствий", – сказал главный санврач.