Коронавирус В Минздраве рассказали о внедрении международных свидетельств о COVID-вакцинации

2021-03-12 17:29

Как заявил в эфире телеканала "Украина 24" главный санитарный врач Виктор Ляшко, сейчас показатель госпитализированных больных COVID-19 превышен в девяти регионах.

В "красной" зоне находятся Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области. Там в больницах уже не хватает мест, отметил Ляшко.

Медик уверяет, что государство пока не рассматривает внедрение международных свидетельств о проведении иммунизации от коронавируса.

"В мире вакцинировали 0,8% всего населения, поэтому делать привилегии для вакцинированных при пересечении границ или посещении любых заведений – это преждевременная акция. Сегодня нет равного доступа одновременно для всех желающих сделать прививку. Поэтому мы должны понимать – вакцина это прежде всего сегодня защита групп риска и предотвращение негативных последствий", – сказал главный санврач.

subscriber subscriber

Еще по теме

Польша обвинила российского консула в заражении поляков COVID-19

2021-03-11 19:00

В Украине начнут выдавать справки о вакцинации от COVID-19, но есть важное условие

2021-03-10 19:23

​Дистанционное обучение и каникулы в школах: в каких областях пошли на жесткие меры из-за COVID-19

2021-03-08 22:00

В Тернопольской области зафиксированы массовые случаи повторного заражения коронавирусом

2021-03-08 08:12

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Обнаружен новый штамм коронавируса - первые случаи заражения зафиксированы в ...

2021-03-12 19:28

В Минздраве рассказали о внедрении международных свидетельств о COVID-вакцинации

2021-03-12 17:29

Американская вакцина Novavax оказалась эффективной на 96,4% - стадии сертификации всех препаратов от COVID-19

2021-03-12 10:03

В Украине резко взлетело число новых случаев заражения за сутки - ситуация по областям

2021-03-12 09:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Обнаружен новый штамм коронавируса - первые случаи заражения зафиксированы в ... 2021-03-12 19:28
В Минздраве рассказали о внедрении международных свидетельств о COVID-вакцинации 2021-03-12 17:29
Американская вакцина Novavax оказалась эффективной на 96,4% - стадии сертификации всех препаратов от COVID-19 2021-03-12 10:03
В Украине резко взлетело число новых случаев заражения за сутки - ситуация по областям 2021-03-12 09:40