Коронавирус В мае Испания собирается открыть границы для привитых от коронавируса туристов

2021-03-13 11:00

 

Испания вслед за Грецией в мае намерена открыть границы для туристов, которые вакцинировались от коронавируса.

Об этом заявила министр туризма страны Мария Рейес Марото.

По словам чиновницы, уже 19 мая Испания может разрешить въезд обладателям вакцинных паспортов. Причем власти страны уже работают над тем, чтобы как можно быстрее создать такой паспорт, и он будет цифровым.

Одно из самых популярных в стране мест среди туристов, Балеарские острова, объявили, что готовы летом принимать гостей в рамках программы вакцинных паспортов.

Как сообщала "Страна", в феврале Кипр решил возобновить международный туризм с 1 марта. Но при этом туристам там предъявляют разные требования в зависимости от эпидобстановки в странах их проживания.

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