Коронавирус Вакцинация в Украине: интервал между прививками от СOVID могут увеличить

2021-03-15 18:40

 

В рамках вакцинации в Украине от коронавируса могут увеличить интервал между первой и второй прививкой. В частности, с 4 до 12 недель.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, с учетом нынешних объемов вакцины - 500 000 доз, которые завезли в феврале, - можно выйти на 18 000 прививок в сутки. Это при условии, что мобильные бригады начнут делать повторные прививки на 29-й день после первой.

"Но пока мы еще ожидаем решения НТГИ (Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, - ред.), которая может рекомендовать нам изменить оптимальный срок проведения второй прививки с 4 недель на 12. А это полностью изменит нашу стратегию к проведению кампании иммунопрофилактики", - отметил Ляшко.

Отметим, согласно текущему протоколу, в Украине между первой и второй прививкой вакциной Covishield должно пройти 28 дней.

subscriber subscriber

Еще по теме

Как изменится курс доллара в Украине: эксперты дали прогноз

2021-03-15 16:40

Запись на вакцинацию в Украине: очередь на прививку от COVID-19 возросла до 250 тысяч человек

2021-03-15 14:23

КАРТА Прогноз погоды на 15 марта: сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом и потепление

2021-03-15 12:23

Переход на летнее время в Украине: когда нужно перевести стрелки часов и что будет дальше

2021-03-14 14:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вакцинация в Украине: интервал между прививками от СOVID могут увеличить

2021-03-15 18:40

"Права выбора нет": главный санврач Ляшко рассказал о вакцинации украинцев

2021-03-15 16:20

Запись на вакцинацию в Украине: очередь на прививку от COVID-19 возросла до 250 тысяч человек

2021-03-15 14:23

В каких областях Украины превышен уровень госпитализаций зараженных COVID-19

2021-03-15 13:24
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Вакцинация в Украине: интервал между прививками от СOVID могут увеличить 2021-03-15 18:40
"Права выбора нет": главный санврач Ляшко рассказал о вакцинации украинцев 2021-03-15 16:20
Запись на вакцинацию в Украине: очередь на прививку от COVID-19 возросла до 250 тысяч человек 2021-03-15 14:23
В каких областях Украины превышен уровень госпитализаций зараженных COVID-19 2021-03-15 13:24