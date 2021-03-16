Мир В США готовят самое значительное повышение налогов за 30 лет и отмену льгот

2021-03-16 12:23

Президент США Джо Байден готовит самое значительное повышение налогов с 1993 года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

"Эта мера необходима для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на $1,9 трлн.", - уточнили собеседники издания.

Речь идет о повышении налогов, которое анонсировалось еще в президентской программе Байдена на выборах в 2020 году. По данным источников, Байден частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который дал преференции корпорациям и состоятельным людям.

"Этой и другими поправками Байден стремится сделать налоговый кодекс более прогрессивным", - пояснили источники.

Среди обсуждаемых мер собеседники назвали повышение налога с корпораций с 21% до 28%, отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также повышение подоходного налога для тех граждан, которые зарабатывают больше $400 000 в год. Кроме того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше $1 млн в год.

Аналитический центр Tax Policy Center оценил шансы Байдена относительно повышения налогов в США еще в 2020-м.

"Такие методы позволили бы пополнить бюджет на $2,1 трлн за десять лет. Сегодняшний план президента более скромный", - передает Bloomberg.

Общий объем экономической программы Байдена, по мнению экспертов, составит от $2 трлн до $4 трлн.