Политика Тимошенко призналась, зачем упрямо добивается коалиции с партией Зеленского

2021-03-16 12:40

Партия “Батькивщина” готова к созданию коалиции со “Слугами народа”. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила экс-премьер и лидер партии Юлия Тимошенко.

Более того, она заявила, что сама выступала инициатором этого союза.

“Я сказала, что если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинской национальной политикой, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику реформирования здравоохранения, если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков “, – рассказала Тимошенко.

Тимошенко также отметила, что ее предложение по союзу с партией “Слуг народа” до сих пор в силе.

“И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение”, – отметила лидер “Батькивщины”.

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