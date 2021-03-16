Коронавирус В ВОЗ призвали вакцинироваться препаратом AstraZeneca, несмотря на вероятные риски

2021-03-16 13:24

Европейское агентство лекарственных средств и Всемирная организация здравоохранения призвали вакцинироваться препаратом AstraZeneca, несмотря на то, что некоторые страны приостановили вакцинацию.

Отмечается, что не было найдено никаких доказательств наличия какой-либо связи между вакциной и возникновением тромбов. Так что специалисты призвали страны продолжать использование AstraZeneca, передает Telegraph.

"В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины. Позиция комитета по безопасности заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических осложнений", – говорится в сообщении европейского агентства.

В британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения также сообщили, что "учитывая частоту, с которой тромбы могут образовываться естественным путем, имеющиеся данные не позволяют предположить, что причиной является вакцина".

"Люди все равно должны пойти и получить вакцину от COVID-19, когда их об этом попросят", – заявил руководитель службы безопасности вакцин в агентстве Фил Брайан.