Коронавирус Вопрос безопасности применения вакцины AstraZeneca в странах ЕС решится 18 марта

2021-03-16 15:21

Сегодня еще три страны ЕС решили временно остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за "предосторожности", сообщает Европейская правда.

Власти Швеции, Словении и Латвии ждут окончательного ответа от Европейского агентства лекарственных средств, безопасно ли дальнейшее использование этого препарата.

Европейское агентство по лекарственным средствам планирует в четверг, 18 марта, провести специальное заседание, повесткой дня которого будет дальнейшее использование COVID-вакцины AstraZeneca.

"Решение является мерой предосторожности... Есть хорошие данные о вакцине, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не ответит, могут ли эти события (образование тромбов) быть связаны с вакцинацией", - заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар также отметил, что в стране из предосторожности приостановлена вакцинация AstraZeneca и что также ожидают решения EMA.

В Латвии медицинский регулятор рекомендовал медикам, работающим в пунктах вакцинации, не использовать препараты AstraZeneca. Флаконы посоветовали хранить в холодильниках. Несмотря на то, что никаких проблем с использованием препарата в Латвии не зафиксировано, приостановка вакцинации AstraZeneca сделана в целях предосторожности.

 

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