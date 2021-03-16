Коронавирус ​Украине грозит новый локдаун: когда могут ввести и что будет с авиаперелетами

2021-03-16 17:20

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, но введение полного локдауна на всей территории страны возможно в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.

Журналисты рассказали, когда могут ужесточить карантин и какие ограничения предусматриваются.

Когда в Украине могут ввести локдаун

Как заявил ранее министр здравоохранения Максим Степанов, Украина будет двигаться в стратегии адаптивного карантина.

"Если более 50−70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - отметил он.

Киев призывает усилить карантин

В Киеве, как заявил мэр Виталий Кличко эпидемиологическая ситуация сложная. За последние полторы недели к-во больных и госпитализированных увеличилось вдвое. "За минувшие сутки 999 случаев, динамика угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить перечень запретов в оранжевой зоне карантина", - сказал он.

По его словам, Киев может повторить участь курорта Буковель.

Какие области в красной зоне

15 марта в Украине обновили зоны карантина, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В оранжевой зоне - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. В красной зоне продолжают находится Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Прогнозы крайне тревожные

Кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины заявил, что в Украине весной коронавирус могут подтверждать у 40 тыс. человек каждый день, а умирать от этой болезни могут по тысяче пациентов за сутки.

По его мнению, новая волна вируса будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя. Остановить ее можно только в том случае, если срочно вакцинируют 50-70% населения.