Спорт Мартовские матчи сборной Украины перенесли из Львова

2021-03-16 21:00

Мартовские матчи сборной Украины Чемпионата мира по футболу-2022 пройдут не во Львове, где ухудшается ситуация с коронавирусом, а в Киеве.

Об этом сообщил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий в эфире программы (смотреть с 00:35) "Футбол NEWS".

"Поскольку эпидемиологическая ситуация на западной Украине, включая Львов, достаточно угрожающа, мы не исключаем внесения областей в "красную зону", что затруднит прибытие соперников. В частности, Финляндия высказывала обеспокоенность. Поэтому было принято "соломоново решение" - Киев сейчас является оптимальным вариантом", - заявил он.

По словам генсекретаря УАФ, по разрешению от министерства, заполненность стадиона будет составлять 30%. По состоянию на сегодня, оба матча пройдут со зрителями.

"Будем надеяться, что ситуация не ухудшится", - добавил Записоцкий.

Напомним, первая игра отбора на ЧМ-2022 для сборной Украины с Финляндией состоится 28 марта, а Украина-Казахстан - 31 марта.