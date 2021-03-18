Мир Японский окружной суд отменил запрет на однополые браки

2021-03-18 11:39

Японский окружной суд принял решение о неконституционности запрета однополым парам вступать в брак. Такого решения долго ждали от Японии в G7.

"Первое в Японии постановление, касающееся законности однополых браков, является большой символической победой в стране, где конституция определяет брак как основанный на "взаимном согласии обоих полов", - сообщает Reuters

Интересно, что аналогичные дела в настоящее время слушаются в четырех других судах Японии, и это решение также может повлиять на их исход. Отмечается, что запрет Японии однополых браков затрудняет компаниям возможность привлечения и удержания высококвалифицированный рабочей силы на международном рынке.

По утверждению представителей американской торговой палаты, позиция Японии в результате делает ее менее конкурентоспособной.