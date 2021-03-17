Мир В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли

2021-03-17 15:43

Жюри 74-го Каннского кинофестиваля, перенесенного в этом году с мая на июль, возглавит американский режиссер Спайк Ли, снявший "Черный клановец". В этом году Ли запланировал снять хип-хоп-версию "Ромео и Джульетты".

Как сообщает пресс-служба киносмотра, остальных членов жюри объявят в июне.

Организаторы фестиваля заявили, что "подготовка идет полным ходом, и отборочная комиссия просматривает большое количество фильмов".

Напомним, Спайк Ли должен был занять пост президента жюри в прошлом году, но основной смотр был отменен из-за коронавируса.