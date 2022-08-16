Мир Война в Укарине изменила сознание всех жителей Европы, - латвийский режиссер Алвис Херманис

2022-08-16 12:27

Лидер Нового Рижского театра латвийский режиссер Алвис Херманис, который в 2022 году стал одним из наиболее бескомпромиссных критиков россии и сторонников Украины в западном культурном сообществе, заявил, что война изменила сознание людей.

"Сознание изменилось у людей. Несколько актрис из нашего Нового Рижского театра весной поступили в военное ополчение, а летом проходили военную подготовку. Мы здесь никогда не поймем русских, которые не сопротивляются своему режиму, потому что в январе 1991 года латыши с голыми руками стояли против русских танков. Народ настроен по-боевому. После того, как Финляндия вступила в НАТО, люди в нашем регионе уверены: в случае чего мы дадим россии отпор. Визит Нэнси Пелоси в Тайвань показал нам, что Америка готова защищать маленькие демократические страны. У американцев менталитет ковбоев, они будут с нами", - заявил Херманис в интервью СМИ.

По его словам, война радикальнейшим образом меняет повестку всей Европы.

"Взять, например, политиков. Типичный европейский политик последних 20 лет - это бюрократ, чиновник. Руководители Украины развернули стандарты политиков на 180 градусов. Я говорю не только об одежде, стиле, но и о менталитете, об ответственности. Украинский тип политика предполагает креативность, большое мужество, предприимчивость - в общем, такие качества, которые типичному европейскому политику не снились. Общество это понимает, поэтому в Европе будет спрос на других лидеров. Спустя пару месяцев войны западные политики начали подражать украинским, даже внешне. Это было довольно театрально", - добавил режиссер.

Ранее Херманис изменил репертуарный план театра, чтобы выпустить две премьеры о российско-украинской войне.