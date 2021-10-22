Фото-видео видео Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма Ржавчина

2021-10-22 10:45

В штате Нью-Мексико, США, на съемочной площадке вестерна Ржавчина (Rust) актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера. Об этом сообщает TMZ в пятницу, 22 октября.

Режиссер ранен в плечо, у него повреждена ключица, а оператор Галина Хатчинс была доставлена вертолетом в больницу, однако спасти ее не удалось. Оператору украинского происхождения было 42 года.

Известно, что снималась сцена с перестрелкой, револьверы должны были быть заряжены холостыми патронами, однако в момент выстрела Болдуина пуля или какие-то осколки попали в двух человек, находившихся поблизости.

Теперь полиция устанавливает, из какого оружия велась стрельба, и какие в нем были патроны. Пока неизвестно, стал ли причиной инцидента человеческий фактор или проблема в реквизите.

На данный момент съемки фильма приостановлены. Раненый режиссер Джоэл Соуса находится в критическом состоянии.