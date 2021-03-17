Мир Путин является убийцей: Байден выступил с жестким заявлением и пригрозил России расплатой

2021-03-17 17:40

Президент США Джо Байден жестко высказался о главе РФ Владимире Путине.

Об этом сообщает ABC News.

Байден назвал Путина "убийцей". Также он подчеркнул, что президент России "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.

Отмечают, что 16 марта главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года. В нем говорится, что Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" кандидатуры президента Джо Байдена.

По словам Байдена, он предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.

"Мы долго разговаривали, он и я,- я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", - сказал глава США.