Коронавирус Больных начали класть в "чистые" зоны: врач рассказал о катастрофе с коронавирусом в Киеве

2021-03-17 19:22

Ситуация с распространением коронавируса в Киеве усложняется с каждым днем. Мест в опорных больницах не осталось.

Об этом заявил в Facebook врач-радиолог в Киевской городской клинической больнице №12 Дмитрий Левинский.

"Поздравляю, господа киевляне. Мест в опорных больницах не осталось. В нашей больнице, например, уже начали класть больных в чистые зоны (для персонала и резерв под экстренку)", - сообщил врач.

Напомним, в Киеве могут ввести полный локдаун, окончательное решение будет принято через несколько дней.