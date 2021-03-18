Коронавирус В Киеве больница за сутки приняла более 60 скорых с больными коронавирусом

2021-03-18 21:00

 

В Киеве в городской клинической больнице №12 за вчерашний день, 17 марта, приняли более 60 карет скорой помощи с больными коронавирусом, состояние многих из них тяжелое.

В медучреждении из-за учащения случаев госпитализации количество заготовленных коек для пациентов с COVID-19 увеличили с 400 до 450. Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL о том, что сейчас происходит в столичных больницах.

На данный момент заняты уже 412 мест, загруженность больницы почти достигает 100%. В реанимации находятся 12 человек, при этом два пациента – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Увеличение количества госпитализаций началось примерно две недели назад...Вчера было более 60 карет скорой помощи, то есть это более 60 пациентов. Многие в тяжелом состоянии", – рассказала главный врач КГКБ №12 Таисия Лобода.

Напомним, что в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения. Они будут действовать до 9 апреля включительно. О том, что будет запрещено – читайте в нашем материале.

В связи с этим доступ посетителей в здание Киевского городского совета будет временно приостановлен до 10 апреля. Верховная Рада также может уйти на карантин.

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