Мир На орбите Земли взорвался старый американский спутник, его обломки могут...

2021-03-19 19:28

Неработающий американский метеорологический спутник NOAA17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA17. Отслеживается 16 связанных с этим обломков – нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом)", – говорится в сообщении в Twitter.

По данным ВВС США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Несут ли угрозу обломки работающим спутникам, не уточняется.

NOAA17 был запущен в июне 2002 года и выведен из эксплуатации в 2013 году. Спутники данной серии в прошлом уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.

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