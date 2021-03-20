Коронавирус Вакцина - единственная причина: ученые рассказали о новом побочном эффекте от AstraZeneca

2021-03-20 15:00

 

Группы ученых из Германии и Норвегии изучили побочные действия вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ученые из Норвегии установили, что вакцина приводит к ухудшению свертываемости крови в сосудах мозга. Это вызывает образование тромбов. В частности, такой эффект вызывает антитело, которое созданное вакциной. По словам профессора гематологии Пола Андре Хольма, вакцина - единственное объяснение такой реакции.

Ученые из Германии также установили, что AstraZeneca может быть причиной головных болей и ухудшения зрения. Профессор медицины Андреас Грайнахер сказал, что обнаружить тромб при таких симптомах можно стандартным анализом крови. После этого его легко можно вылечить в больнице. Но такая побочная реакция зафиксировано у небольшого количества людей, которые получили вакцину.

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