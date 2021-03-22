Мир Сегодня во Франции судят бывших топ-менеджеров IKEA, которые шпионили за сотрудниками

2021-03-22 13:24

Французское представительство шведской компании IKEA, а также ряд бывших ее топ-менеджеров предстанут перед судом по обвинению в попытках нелегально следить за работниками и лицами, которые пытались трудоустроиться в компанию.

Судебное заседание начнется 22 марта. Перед судом предстанут 15 человек, в том числе и бывшее руководство французского дочернего IKEA. 

 

Нескольким бывшим высокопоставленным сотрудникам компании в случае признания их вины грозят длительные сроки заключения, пишет DW.

Компании и ее ексменеджерив обвиняют в частности в том, что для проведения нелегального слежку за своими сотрудниками она прибегала к услугам частных детективов, а также полицейских.

По данным стороны обвинения, во французском представительстве компании IKEA была создана целая "система шпионажа" за сотрудниками. Целью таких действий был сбор информации о частной жизни сотен работников, а также возможных будущих работников. Среди данных, которые интересовали тогдашнее руководство IKEA во Франции, была и конфиденциальная информация о возможном криминальном прошлом этих лиц. Для последнего компания пользовались услугами отдельных офицеров полиции, которые предоставляли соответствующие сведения из полицейского базы данных.

 

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