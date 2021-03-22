Коронавирус Еще одна область Украины сегодня перешла в красную зону карантина

2021-03-22 11:01

МОЗ Украины сегодня отнес еще одну область к "красной" зоне адаптивного карантина.

На этот раз ограничительные меры будут усиливаться в Сумской области. Регион попал в "красную" зону из-за того, что более трех дней превышены два показателя по коронавирусу - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).

Теперь в этой зоне семь областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Сумская, а также Киев.

В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.