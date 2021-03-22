Ужесточение карантина в Украине, что будет с транспортом: «Кабмин принял решение…»

В Украине изменили правила работы транспорта в условиях карантина «красной зоны»
Кабмин принял такое решение на закрытом заседании в понедельник, 22 марта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Тelegram- канале.
Так, полномочия по введению карантинных ограничений на транспорте передали Региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ранее такие ограничения вводились автоматически вместе с попаданием региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.
Именно региональные комиссии смогут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.
Исключение составляют:
Также Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет резрешать и запрещать посадку пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, за исключением специальных железнодорожных рейсов.
При этом в "Укрзализныци" уточнили, что таким образом движение поездов в регионах "красной" зоны эпидемической опасности пока что остается без изменений.
Отметим, с 22 марта в Украине в "красной зоне" находится Киев, а также Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Сумская области. Ужесточение карантина произошло в Киеве и на Одесчине.